Медики Новосибирска озвучили симптомы нового штамма COVID-19 «цербер»

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Новосибирские врачи назвали основные симптомы нового штамма коронавируса «цербер»: отмечается, что они схожи с «омикроном», но заразиться легче.

Врачи Новосибирска рассказали о главных симптомах, по которым можно отследить заражение новым штаммом коронавирусной инфекции «цербер» — среди них указывают повышенную утомляемость, а также боль в мышцах и суставах.

Как отметила главный врач сети клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова в беседе с «МК в Новосибирске», ноябрь всё ещё месяц сезона острых респираторных заболеваний от двух сотен вирусов, которые имеют похожие признаки. Медик перечислила основные симптомы «цербера»: повышенная температура, высокая утомляемость, сухой кашель и боль в горле, насморк, диарея, тошнота, боль в суставах, мышцах и голове. Кроме того, возможна и потеря обоняния.

При тяжёлой форме возможно появление одышки, мокроты и боли в груди, а также затруднение дыхания и отсутствие аппетита.