Мужчину насмерть сбил грузовой поезд в Новосибирской области

Фото: pixabay.com
В Новосибирской области неподалеку от железнодорожной станции Линево 59-летний мужчина попал под грузовой поезд.
Грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего жителя Новосибирской области в районе железнодорожной станции Линево, сообщает пресс-служба транспортной полиции по СФО.
По данным ведомства, мужчина, нарушая правила транспортной безопасности, шел вдоль железнодорожных путей в опасной близости от приближающегося поезда. Машинист активно сигналил пешеходу и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Сиб.фм сообщал о гибели 14-летней девочки под колёсами поезда в Новосибирске.
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