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общество

Жители Новосибирска заметили над городом облака в форме буквы Z

Фото Жители Новосибирска заметили над городом облака в форме буквы Z
Фото Жители Новосибирска заметили над городом облака в форме буквы Z

Фото: группа "ЧП Новосибирск"

Жители Новосибирска выложили в соцсети фотографию заката 8 ноября, совпавшего с цветами российского флага.

Подписчики группы «ЧП Новосибирск» поделились фотографией закатного неба 8 ноября в цветах флага России.

Небо окрасилось в цвета триколора из-за отблесков солнца, зашедшего за горизонт. При этом, горожане отметили, что и облака на фотографии сложились в букву Z.

Ранее Сиб.фм сообщил, что 9 ноября в Новосибирске обсудят строительство стелы на площади Станиславского.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

небо
флаг
триколор
облака
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