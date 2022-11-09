Жители Новосибирска заметили над городом облака в форме буквы Z

Фото: группа "ЧП Новосибирск"

Жители Новосибирска выложили в соцсети фотографию заката 8 ноября, совпавшего с цветами российского флага.

Подписчики группы «ЧП Новосибирск» поделились фотографией закатного неба 8 ноября в цветах флага России.

Небо окрасилось в цвета триколора из-за отблесков солнца, зашедшего за горизонт. При этом, горожане отметили, что и облака на фотографии сложились в букву Z.

Ранее Сиб.фм сообщил, что 9 ноября в Новосибирске обсудят строительство стелы на площади Станиславского.