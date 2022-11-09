Погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов

Скриншот из телеграм-канала Кирилла Стремоусова
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии.
Погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Информацию, которую распространили военные корреспонденты, подтвердили в аппарате администрации.
По данным СМИ, Кирилл Стремоусов погиб в результате аварии.
Впрочем, Минздрав региона утверждает, что пока не получил подтверждение информации о гибели Стремоусова. На месте ДТП работают медики.
«Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что семья погибшего вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова получит всю необходимую поддержку — об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают