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Погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов

Фото Погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов
Фото Погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов

Скриншот из телеграм-канала Кирилла Стремоусова

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии.

Погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Информацию, которую распространили военные корреспонденты, подтвердили в аппарате администрации.

По данным СМИ, Кирилл Стремоусов погиб в результате аварии.

Впрочем, Минздрав региона утверждает, что пока не получил подтверждение информации о гибели Стремоусова. На месте ДТП работают медики.

«Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что семья погибшего вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова получит всю необходимую поддержку — об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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