Погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов

Скриншот из телеграм-канала Кирилла Стремоусова

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в аварии.

Погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Информацию, которую распространили военные корреспонденты, подтвердили в аппарате администрации.

По данным СМИ, Кирилл Стремоусов погиб в результате аварии.

Впрочем, Минздрав региона утверждает, что пока не получил подтверждение информации о гибели Стремоусова. На месте ДТП работают медики.

«Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что семья погибшего вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова получит всю необходимую поддержку — об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.