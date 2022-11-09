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общество

Пьяный житель Новосибирска приставал к пациенткам больницы с ножом

Фото Пьяный житель Новосибирска приставал к пациенткам больницы с ножом
Фото Пьяный житель Новосибирска приставал к пациенткам больницы с ножом

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

60-летний мужчина под воздействием алкоголя стал приставать к женщинам из соседней палаты, угрожая им кухонным ножом.

В ночь на 9 ноября в седьмом корпусе горбольницы на улице Залесского понадобилась помощь ГБР: там 60-летний пациент, проходивший лечение от сахарного диабета, самовольно покинул отделение, чтобы выпить. После употребления спиртного он вернулся в больницу и начал приставать к пациенткам, которые лежали в соседней палате.

Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», после того как женщины попытались избежать общения с пьяным пациентом, он начал угрожать им, а также другим пациентам, медсёстрам и врачам кухонным ножом.

После задержания сотрудниками ГБР и передачи полиции он объяснил свой поступок сразу несколькими факторами: давняя контузия головы, обострение состояния здоровья из-за выпитого алкоголя, а также проявление чувств любви к женщинам.

За нарушение режима мужчину выписали из больницы по решениею администрации.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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