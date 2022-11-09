Пять болезней, из-за которых можно умереть во сне - возраст ни при чем

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Частой причиной смерти во сне становится целый ряд заболеваний. Врач — кардиолог рассказал о пяти привычных болезнях, из-за которых люди умирают во сне.

По словам врача-кардиолога, терапевта Андрея Кондрахина, наш сон — это удивительный процесс. Когда человек спит, то он как бы отключается от реальности, ничего не видит и не слышит, 7-8 часов пролетают, как одно мгновение. Но в то же время именно во сне мы можем летать, разговаривать с кинозвездами, путешествовать по другим Вселенным. Наш мозг и вовсе в это время упорно работает: пока мы спим, он с огромной скоростью обрабатывает всю ту информацию, которую получил в течение дня.

«Во сне мы очень уязвимы. И, к сожалению, иногда так случается, что одна из систем организма не справляется с нагрузкой. Смерть во сне может возникнуть абсолютно по разным причинам и в любом возрасте. Однако существует ряд заболеваний и факторов, которые повышают этот риск», — считает врач.

Одна из самых распространенных причин, почему человек умирает во сне — это нарушение сердечного ритма. В зоне риска люди, у которых уже есть какие-либо патологии сердца или сосудов, например аритмия. Второй вариант: тромбоэмболия легочной артерии. Или, если говорить проще, — тромбоз. Кровяной сгусток отрывается, «пролетает» в легкое и закупоривает артерию. Смерть наступает очень быстро.

«Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка из-за чего и возникает смерть, — объяснил кардиолог.

Бывает и так, что у человека во сне случается инсульт. Вероятно, пострадавший даже не проснется, не успеет прийти в себя и осознать, что произошло. И, наконец, пятый вариант — это апноэ, то есть кратковременная остановка дыхания во сне.

«Смерть из-за апноэ возникает внезапно. Человек буквально забывает дышать. Это связано с тем, что у него отключается активный дыхательный центр. Это и приводит к летальному исходу», — рассказал Кондрахин.

Существуют и другие причины, которые могут привести к смерти ночью, предупредил медик:

отравление этиловым спиртом;

отравление психостимуляторами;

передозировка снотворного.

Некоторые люди убеждены, что чаще всего во сне умирают пожилые. На самом деле возраст не имеет такого уж большого значения. Исключение — внезапная «сердечная смерть», так как у молодых людей она может случиться лишь из-за генетической предрасположенности.

Чтобы обезопасить себя, Андрей Кондрахин рекомендует соблюдать простые правила:

проходить ежегодную диспансеризацию;

соблюдать рекомендации своих врачей после любых травм и операций;

вести здоровый образ жизни.

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