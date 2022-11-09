Работа на равных: как отмена налогового спецрежима для небольших ювелирных компаний скажется на отрасли

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С начала 2023 года малые и средние ювелирные предприятия должны будут перейти с упрощенной на общую систему налогообложения. Они начнут платить НДС, НДФЛ и другие налоги наравне с крупными игроками рынка.

Суть поправок

В начале марта 2022 года федеральные власти утвердили изменения в налоговом законодательстве, предусматривающие две ключевых поправки: отмену налога на добавленную стоимость при покупке у банков золотых слитков физлицами и переход с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую (ОСН) для ювелирных предприятий с годовым доходом не более 200 млн рублей и штатной численностью до 130 сотрудников.

Таким образом с 1 января 2023 года малые и средние компании отрасли должны будут отчислять в бюджет:

НДС в размере 20%;

Налог на прибыль — также 20%;

НДФЛ — от 13% до 15%;

Налог на имущество (транспорт, земля, недвижимость) — до 2,2%.

Крупные предприятия работают по этой системе уже давно. При этом мелкие и средние предприниматели рынка на протяжении 15 лет пользуются «упрощенкой» и налоговыми преференциями. Они могут отчислять 6% от доходов либо до 15% от разницы между доходами и расходами. Так, например, московские ювелиры платят 10% от выручки после вычета расходов. Подавать декларацию о доходах нужно один раз в год. Также малый бизнес, в отличие от крупного, не платит НДС с сырья.

Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Владислав Резник — автор законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс — в пояснительной записке к документу указал, что отмена спецрежима позволит увеличить налоговые отчисления на 20-30 млрд рублей в год.

Мнение рынка

Позиции экспертного сообщества разделились. Одни считают, что отмена УСН приведет к закрытию многих мастерских и маленьких дизайнерских брендов. Другие уверены, что благодаря нововведениям рынок станет более прозрачным. По мнению первых, малое предпринимательство не справится с увеличением налоговой нагрузки. Кроме того, возникнет потребность в бухгалтерских услугах. Расширение штата также может оказаться «не по плечу» небольшим игрокам.

По прогнозам основательницы «Ювелирного дома Поднебесных» Ксении Поднебесной, порядка 35% компаний не справятся с работой в новых условиях. Она считает, что благодаря спецрежиму начинающие талантливые мастера могли создавать и развивать свой бизнес. С отменой УСН они могут потерять такую возможность. «Это печально, ведь среди них достаточное количество семейных компаний, для которых бизнес — это дело жизни», — говорит Поднебесная.

Справка: Ксения Поднебесная — создатель и креативный директор «Ювелирного дома Поднебесных». В 2009 году студия бренда открылась в японской столице, в 2015-м производство было перенесено в Москву. Это — семейный бизнес Ксении и ее брата Ильи, которые создают авторские и совместные работы, первая и на данный момент единственная отечественная компания, включенная в состав JPEA как крупнейший поставщик жемчуга в Европе.

По данным Гильдии ювелиров, сегодня в ФНС официально зарегистрированы около 12 тыс. малых предприятий отрасли. Часть из них уже занялась процессами оптимизации бизнеса: в ближайшие два месяца они могут сократить рабочую неделю или уменьшить численность штатных сотрудников.

Другая часть профессионального сообщества считает, что выравнивание налоговых режимов позволит создать единые правила игры для всех игроков рынка. Сегодня наценки небольших игроков могут достигать 1000%, при этом у крупных предприятий и розничных сетей они составляют 50-80% от себестоимости продукции.

«Общие условия работы — залог здоровой конкуренции на рынке. А это, в свою очередь — защита прав клиента, прозрачность и цивилизованность отрасли», — считает учредитель и совладелец сети «585*Золотой» Антон Петров. По его мнению, переход на ОСН — важное и своевременное решение.

В свете отмены НДС на покупку золотых слитков физлицами могла возникнуть ситуация, когда приобретенные у банков драгметаллы могли бы оказаться в промышленном производстве. Отмена налогового спецрежима для малых предприятий ювелирной отрасли позволяет предотвратить такое «перетекание». «Именно поэтому нововведения были приняты одним пакетом в сжатые сроки. Перед государством стояла задача — дать россиянам возможность сохранить свои сбережения в золоте в качестве альтернативы валюте и ценным бумагам, дальнейшая судьба которых весьма туманна», — говорит бизнесмен Антон Петров.

Справка: Антон Петров — совладелец сети «585*Золотой». Компания работает на рынке более 20 лет (основана в 2000 году). Антон Петров вошел в состав учредителей в 2006 году. На тот момент сеть насчитывала несколько десятков точек продаж в Санкт-Петербурге. Антон Петров предложил новую стратегию развития, которая позволила кратно увеличить масштабы бизнеса. Он внедрил модель, объединившую производство (Петров инвестировал в создание ювелирного завода «Талант»), розничную продажу украшений, услуги ломбарда и микрозаймы. Сегодня «585*Золотой» — один из крупнейших игроков рынка, в РФ открыто около тысячи магазинов . В 2020 году сеть продала более пяти тонн золотых и 10 тонн серебряных ювелирных изделий.

Предложения о поддержке

Представители малого бизнеса направили в Минфин свои предложения по совершенствованию системы налогообложения в отрасли. Они просят сохранить УСН (патент) и отменить НДС на оборот аффинированных драгоценных металлов. По их мнению, таким образом удастся создать равные условия для всех предприятий.

В Костромской области, где сосредоточено большинство отечественных ювелирных производств (доля региона в общем выпуске российской продукции превышает 40%) для малого предпринимательства предусмотрены:

кредитные каникулы;

отсрочки платежей по упрощенной системе налогообложения;

мораторий на плановые проверки субъектов МСП;

возможность кредитоваться на льготных условиях через гарантийный фонд региона и микрокредитные организации.

Также власти области предлагают отнести компании отрасли к системообразующим российским предприятиям. Это позволит поддержать не только субъекты МСП, но и всю индустрию в целом.