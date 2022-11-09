Решение принято: с 1 января 2023 года в России появится единое пособие на детей вместо шести

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В 2023 году в России введут новое пособие, которое объединит сразу шесть выплат на детей. Размер выплаты в среднем по стране составит от 7000 рублей от 14 000 рублей. В материале рассказываем как получить пособие и кто на него может рассчитывать.

С 1 января 2023 года в России введут универсальное пособие для малообеспеченных семей,. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о едином пособии для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки. Кроме того, унифицируются правила выплат на детей до трех лет, что позволит получать поддержку из бюджета родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах.

«Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до полутора лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от трех до восьми лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от восьми до 17 лет, которое выплачивается Пенсионным фондом России», — сказано на сайте Минтруда.

В тех семьях, где дети родились или родятся до 31 декабря 2022 года, родители смогут по своему выбору получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие, уточнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

«Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей», — говорится в сообщении Минтруда.

Благодаря такому решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин, следует из слов Котякова.

«Он будет составлять не 50% прожиточного минимума, как сейчас, а 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного, то есть увеличится до 15,7 тысячи рублей в среднем по стране», — сказал он.

Кроме того, будет введено дополнительное направление использования средств материнского капитала: семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только в отношении второго ребенка.

«Таким образом, например, если семья сейчас получает выплаты на первого ребенка из бюджета, она может продолжить их получать до достижения ребенком возраста трех лет. Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до трех лет», — подчеркивают в Минтруде.

Котяков уточнил, что семьи смогут получать одновременно и две выплаты — и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 000 рублей.

По его словам, универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и региональных бюджетов.

Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до трех лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка.

«Таким образом, с 1 января 2023 года будет выстроена целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми с охватом всех нуждающихся детей вне зависимости от региона проживания и очередности рождения, по единым правилам и через единого оператора», — заключают в Минтруде.

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