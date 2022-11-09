С начала года таможенники Новосибирска изъяли у авиапассажиров 60 единиц холодного оружия

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Через аэропорт Толмачево в Новосибирске пытались провезти 60 ножей, кастетов и электрошоков.

С начала 2022 года в Россию через новосибирский аэропорт Толмачево попытались провезти 60 единиц холодного оружия. Чаще всего это были ножи, кастеты, нунчаки и электрошокеры. Об этом сообщает таможенная служба региона.

Всё холодное оружие таможенники изымали у путешественников. Чаще всего его брали с собой в качестве сувениров и удивлялись тому, что такие предметы нельзя перевозить через таможенную границу ЕАЭС без соответствующих разрешений и декларирования.

Так, одним из последних случаев было изъятие четырёх кастетов у гражданина России, который возвращался в Новосибирск из Анталии. Все 4 предмета экспертиза признала холодным оружием ударно-дробящего действия. В отношении пассажира возбудили административное дело по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений).

Кроме холодного оружие, таможенники Толмачево чаще всего конфисковали у авиапассажиров табачную (301 случай) и алкогольную (6) продукцию, семена и посадочный материал (227), наличные деньги (64), кораллы и раковины (12). Всего за 10 месяцев 2022 года выявили 742 случая правонарушений.

Чтобы избежать неприятностей на таможне, ФТС России рекомендует ознакомиться с правилами и требованиями законодательства при перемещении товаров за границу Евразийского экономического союза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за 9 месяцев 2016 года таможенники Новосибирска выявили и конфисковали 425 845 единиц контрафактной продукции.