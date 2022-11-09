Сами виноваты: вот почему красивые женщины часто одиноки

Freepik, authors: ArtistGNDphotography, AegeanBlue, triocean, fizkes

Психолог назвала главную причину, почему девушка может остаться без внимания со стороны молодых людей.

Практикующий психолог Инна Воронова описала проблему девушек следующим образом:

«Раз за разом оставаясь обесцененной и незамеченной, женщина все больше убеждается в том, что с ней что-то не так. Со временем ее начинают посещать и все чаще тревожить печальные мысли: что-то не так с моей внешностью, с материальным положением, с манерой одеваться, со стилем общения, с кругозором, и снова — со внешностью, с фигурой, волосами, возрастом и так далее. От этого круговорота сложно избавиться, а ведь он сильно отравляет жизнь», — говорит психолог.

Как отмечает Воронова, задаваться вопросом о том, почему у других получается, а у меня – нет – абсолютно нормально.

«Это хорошие, правильные вопросы. И они могут привести к более серьезным размышлениям. Например, можно поставить более общий вопрос: «Почему у одних женщин ничего не получается несмотря на то, что у них есть для этого все возможности?» После анализа подобных ситуаций можно прийти к выводу, что за всеми этими неудачами стоит страх — страх во всем его разнообразии», — считает специалист.

Психолог назвала возможные страхи, которые могут стать причиной «невидимости» женщины:

Страх обидеть.

Страх ошибиться.

Страх оказаться неудачницей.

Страх наказания.

Страх обесценивания.

Бессознательный страх близких отношений.

Страх растворения или поглощения.

Страх потерять.

Страх быть нелюбимой или брошенной.

Как поясняет Инна Воронова, у всех этих страхов свои истоки и причины. Не всегда они появляются вместе с негативным жизненным опытом — какие-то из них мы получаем еще в детстве, иногда от самых близких и любящих людей. При этом они имеют свойство транслироваться и считываться окружающими, причем совершенно на бессознательном уровне.

«Но здесь есть один интересный, важный момент. Существует определенная, вырабатываемая организмом защита от страха — это злость. И вот бессознательные страхи, и злость создают вокруг человека некий «купол», который как бы предупреждает окружающих «Не подходи ко мне!». А так как большинство людей не склонны к преодолению трудностей и к анализу их причин, им подсознательно гораздо проще просто оставить такого человека незамеченным. Это тот вариант, когда образуется та самая «шапка-невидимка», — объяснила психолог.

Инна Волкова уверена, что для преодоления страхов, которые мешают построить личную жизнь, от женщины может потребоваться достаточное упорство и, главное, большое желание проработать их с опытным специалистом. Такая терапия, по словам психолога, почти всегда дает положительный результат.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители России рассказали, как они справляются с одиночеством. Напомним, почему современная молодёжь часто разводится или выбирает одиночество, а также стало известно, какие дамы обречены на постоянное одиночество.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.