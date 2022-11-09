Шойгу приказал начать отвод войск за Днепр

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Российское командование приняло решение о дальнейших действиях армии в ходе СВО.

Российские войска в ближайшее время займут подготовленные оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Об этом вечером 8 ноября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С таким предложением выступил командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин.

Сергей Шойгу поддержал предложение Суровикина и приказал приступить к отводу войск, а также перебросить силы и технику за Днепр.

«Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу. Понимаю, что это непростое решение. В то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», — объяснил Сергей Суровикин.

Генерал добавил, что за октябрь армия Украины потеряла около 12 тысяч военнослужащих. Потери российской армии в семь-восемь раз меньше, добавил Суровикин.