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Специалистам по добыче ископаемых стали платить 80 тысяч в месяц в 2022 году

Фото Специалистам по добыче ископаемых стали платить 80 тысяч в месяц в 2022 году
Фото Специалистам по добыче ископаемых стали платить 80 тысяч в месяц в 2022 году

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

С 2021 года зарплаты повысились на 15%: среднемесячный показатель превысил 46 тысяч.

Средний уровень ежемесячной заработной платы к августу 2022 года вырос на 15% и достиг 46 585 рублей — такие данные в ноябре опубликовал Самарастат

По данным ведомства, на конец третьего квартала самыми высокооплачиваемыми специалистами в Самарской области стали специалисты, занимающиеся добычей полезных ископаемых: им готовы платить 79 917 рублей в месяц.

Те, кто занят в сфере финансов и страхования, могут получать 73 031 рублей. Самарцы, работающие в профессиональной, научной и технической сферах, могут рассчитывать на 68 938 рублей.

Оклад тех, кто осуществляют транспортировку и хранение, может достигать 54 478 рублей, а специалистов, занятых обрабатывающим производством — до 52 047 рублей.

При этом среднемесячная заработная плата работников организаций в августе 2022-го составила 46 585 рублей.

В ведомстве изданию sova.info уточнили: по сравнению с августом 2021 года рост составил 15 %.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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