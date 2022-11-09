В Новосибирске стали известны вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские менеджеры по продажам, начальники строительства и менеджеры по продаже спецтехники получают больше 100 тысяч рублей в месяц.

На ноябрь 2022 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Новосибирске стали «Менеджер по продаже зарплатных проектов», «Начальник строительства» и «Региональный менеджер по продаже спецтехники»: этим специалистам платят от 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщили в сервисе SuperJob, менеджер по продаже зарплатных проектов может получать от 110 000 рублей в крупнейшем банке в России. Работодатель предоставляет расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких, мобильную связь, корпоративный ipad, оплату транспортных расходов, корпоративное обучение в Виртуальной школе, а также бесплатную подписку на сервисы банка, скидки на продукты компаний-партнеров, корпоративную пенсионную программу и ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.

На втором месте по размеру заработной платы в Новосибирске — должность начальника строительства, которому готовы платить от 90-110 тысяч. Для трудоустройства требуется высшее образование, связанное со строительством.

Региональный менеджер по продаже спецтехники с опытом работы от одного года может получать от 90 000 рублей.

Ведущему инженеру опорной и центров обработки данных сетей предлагают от 86 000 рублей, а прорабу отделочных работ — 80 000-130 000 рублей.

Также в рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений ноября вошли вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.