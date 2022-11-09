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Житель Новосибирска оборудовал лабораторию по производству мефедрона в арендованном доме

Фото Житель Новосибирска оборудовал лабораторию по производству мефедрона в арендованном доме
Фото Житель Новосибирска оборудовал лабораторию по производству мефедрона в арендованном доме

Фото: Прокуратура Новосибирской области

20-летний житель Новосибирской области приготовил 2,2 килограмма мефедрона в домашней лаборатории.

В 2021 году 20-летний житель Новосибирской области арендовал дом в Кировском районе, купил реагенты и лабораторное оборудование, и незаконно сделал 2,2 килограмма мефедрона. Хозяин дома узнал об этом и сообщил в полицию. Новосибирский областной суд признал парня виновным по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств).

Молодой человек занимался незаконным производством наркотика в арендованном доме в СНТ «Садовод Сибирь-2» в Кировском районе Новосибирска. Он успел приготовить 2,2 килограмма мефедрона, прежде чем хозяин дома заподозрил жильца и вызвал полицию. Парень планировал продать весь приготовленный продукт.

Подсудимый признал вину только частично. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ФСБ задержала мужчину с партией мефедрона на 20 млн рублей.

Также открывшего нарколабораторию новосибирца отправили на 15,5 лет в колонию строгого режима. Такой приговор последовал сразу за 3 статьи. Суммарно он изготовил не менее 589 граммов амфетамина.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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