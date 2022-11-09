Суд продлил домашний арест депутату Заксобрания Новосибирской области Сидоренко

Фото: https://vk.com/sidorenkonsk, Управления судебного департамента, коллаж Сиб.фм
Центральный суд продлил срок ареста депутата новосибирского Законодательного собрания Ивана Сидоренко: он останется под его действием ещё месяц.
9 ноября Центральный районный суд Новосибирска продлил срок домашнего ареста депутата Заксобрания Новосибирской области, генерального директора строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко. Под действием этой меры пресечения Иван Сидоренко останется до 13 декабря 2022 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Центрального районного суда Новосибирска. На 9 ноября документ не вступил в законную силу.
Напомним, депутата Ивана Сидоренко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он признал в полном объёме и возместил ущерб 163 миллиона рублей.
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