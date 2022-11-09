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Суд в Новосибирске отправил адвоката Смышляева под домашний арест

Фото Суд в Новосибирске отправил адвоката Смышляева под домашний арест
Фото Суд в Новосибирске отправил адвоката Смышляева под домашний арест

Фото Сиб.фм

9 ноября в Центральном районном суде огласили меру пресечения для адвоката Дмитрия Смышляева.

В Центральном районном суде огласили меру пресечения для адвоката Дмитрия Смышляева. Его отправили под домашний арест на 17 суток. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Смышляеву предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца.

Фото Суд в Новосибирске отправил адвоката Смышляева под домашний арест 2

"Смышляев обвиняется в тяжком преступлении. Следствие полагает, что Смышляев может скрыться. Также у Смышляева есть судимость", — зачитал судья.

В зале суда прозвучало, что Смышляев состоял на учёте как обладатель оружия ИЖ. Также, по версии следствия, подсудимый может скрыться.

"Необходима изоляция от общества", — прозвучало в заседании.

Ранее корреспондент Сиб.фм из зала заседания суда сообщила, что Дмитрий Смышляев пожаловался на плохое самочувствие. После этого судья постановила, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 18 июля 2022 года адвокат Дмитрий Смышляев спешил на судебный процесс, но водитель «ГАЗели» перегородил ему выезд с парковки. По данным Железнодорожного межрайонного следственного отдела, после этого адвокат достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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