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Суммы, выплачиваемой обманутым дольщикам, хватит на небольшую студию

Фото Суммы, выплачиваемой обманутым дольщикам, хватит на небольшую студию
Фото Суммы, выплачиваемой обманутым дольщикам, хватит на небольшую студию

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев оценил суммы выплат обманутым дольщикам в Новосибирской области.

По информации министра строительства Новосибирской области, на сегодняшний день компенсации предусмотрены для 2 117 дольщиков, для этого выделено 4,7 млрд. рублей. Более 2 тысяч обманутых дольщиков уже получили компенсации.

Если бы всю сумму выплатили этим двум тысячам, то в среднем каждый получил бы чуть меньше 2,3 млн. рублей.

«При средней цене квадратного метра в новостройках Новосибирска 118 тысяч рублей этих денег хватит на 19,5 квадратов. Учитывая понижающий коэффициент цены в локациях, где сконцентрированы основный долгострои города площадь можно увеличить на 20-30%. В любом случае этих денег хватит только на небольшую студию», — просчитал Николаев.

При этом, вариант с возвратом денег со счетов эскроу будет для дольщика ненамного лучше, так как деньги, вложенные в новостройку в начале 2020 года, на самом старте введения льготной ипотеки, обесценились в квадратных метрах в 2 раза.

Выбор надёжного застройщика при покупке квартиры в новостройке не потерял своей актуальности и при системе проектного финансирования. В Новосибирске надежными или заслуживающими доверия считаются более 75% застройщиков.

«Совет дольщикам в это непростое время, когда действует мораторий на включение объектов в список проблемных — не гонятся за дешевизной», — подытожил эксперт.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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