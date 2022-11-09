Сверхзаразный «Цербер» в ноябре 2022: как отличить коронавирус от ОРВИ – главные симптомы

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За последние пару лет мы так привыкли к ковиду, что он перешёл в разряд банальных сезонных простуд. Отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ практически невозможно. Многие россияне уже не считают нужным сдавать ПЦР-тест, так как ковид протекает не сложнее простуды. Другой разговор, если ковид тянет за собой осложнения.

Очередная ковидная волна

По наблюдениям российских терапевтов и инфекционистов, подъемы заболеваемости возникают через 4–6 месяцев, то есть тогда, когда в популяции увеличивается прослойка давно не иммунизированных людей — не переболевших, не вакцинированных.

«Цербер» наступает на Россию

В нашей стране ещё накануне ноябрьских праздников 2022 года выявили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «Цербер». Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщившая о выявлении в России «Цербера», отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизируется. Тем не менее она допустила, что к концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости.

Симптомы «Цербера»

«Существенных отличий в протекании «Цербера» от «Омикрона» медицинское сообщество пока не прогнозирует», — заявила врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Светлана Куприна. Его симптомы схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции:

· повышение температуры (до любого значения),

· сухой кашель,

· боль в горле,

· повышенная утомляемость,

· заложенность носа,

· головные боли,

· головокружения,

· боли в суставах и мышцах,

· диарея,

· тошнота.

Отличается «Цербер» от обычных простуд длительностью и обострением хронических заболеваний. Но для отслеживания этих симптомов потребуется время и наблюдения.

Самоизоляция будет?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит, что «на сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет». По ее мнению, иммунная прослойка, уже сформировавшаяся в России, позволит избежать резкого роста заболеваемости, несмотря на появление новых штаммов. Поэтому никаких оснований для введения ограничительных мер нет, подчеркнула Анна Попова.

Как избежать заражения?

Способы защиты остаются прежними:

· чистые руки,

· ношение масок в местах массового скопления людей,

· крепкий иммунитет.