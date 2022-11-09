Сверхзаразный «Цербер» в ноябре 2022: как отличить коронавирус от ОРВИ – главные симптомы

Фото: pixabay.com
За последние пару лет мы так привыкли к ковиду, что он перешёл в разряд банальных сезонных простуд. Отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ практически невозможно. Многие россияне уже не считают нужным сдавать ПЦР-тест, так как ковид протекает не сложнее простуды. Другой разговор, если ковид тянет за собой осложнения.
По наблюдениям российских терапевтов и инфекционистов, подъемы заболеваемости возникают через 4–6 месяцев, то есть тогда, когда в популяции увеличивается прослойка давно не иммунизированных людей — не переболевших, не вакцинированных.
В нашей стране ещё накануне ноябрьских праздников 2022 года выявили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «Цербер». Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщившая о выявлении в России «Цербера», отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизируется. Тем не менее она допустила, что к концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости.
«Существенных отличий в протекании «Цербера» от «Омикрона» медицинское сообщество пока не прогнозирует», — заявила врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Светлана Куприна. Его симптомы схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции:
· повышение температуры (до любого значения),
· сухой кашель,
· боль в горле,
· повышенная утомляемость,
· заложенность носа,
· головные боли,
· головокружения,
· боли в суставах и мышцах,
· диарея,
· тошнота.
Отличается «Цербер» от обычных простуд длительностью и обострением хронических заболеваний. Но для отслеживания этих симптомов потребуется время и наблюдения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит, что «на сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет». По ее мнению, иммунная прослойка, уже сформировавшаяся в России, позволит избежать резкого роста заболеваемости, несмотря на появление новых штаммов. Поэтому никаких оснований для введения ограничительных мер нет, подчеркнула Анна Попова.
Способы защиты остаются прежними:
· чистые руки,
· ношение масок в местах массового скопления людей,
· крепкий иммунитет.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают