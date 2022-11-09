Теперь уже точно: единое пособие на детей в России составит 13 900 рублей с 2023 года

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Новое универсальное пособие на детей до 17 лет объединит в себе сразу семь действующих выплат. Минтруда РФ назвал его ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Как оформить новое пособие на детей?

Чтобы уже с января 2023 года получать единое пособие на детей до 17 лет, необходимо подать заявление. Сделать это можно двумя способами:

1). в электронном виде на портале Госуслуг (соответствующая форма для заполнения появится на портале в ближайшее время);

2). Письменное заявление в МФЦ или обратиться непосредственно в Социальный фонд.

Собирать справки не придётся — часть сведений указывается при заполнении заявления, другие данные Социальный фонд получит из соответствующих госучреждений. Более точный алгоритм действий появится, как только законопроект будет утвержден Государственной думой, пока он прошёл первое чтение.

Кому выплатят?

Право на такие ежемесячные выплаты имеют:

· российские семьи с низким доходом, которые воспитывают детей от 0 до 17 лет (от беременности до совершеннолетия ребенка);

· беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель;

· неработающие женщины, которые воспитывают детей до 1,5 лет.

Не забывайте об условии для получения универсального пособия — доход вашей семьи не должен превышать прожиточный минимум для каждого человека. При назначении пособия ведомство будет проверять имущество, которым владеет семья, а также наличие вкладов.

Кто и сколько будет выплачивать?

Ранее за подобными льготами надо было обращаться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты. Теперь всем будет заниматься Социальный фонд – это единая структура, которая будет создана с 2023 года путем объединения ПФР и Фонда социального страхования.

При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости: «Финансовое обеспечение этой выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов РФ», рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в среднем по стране единое пособие составит 13 900 рублей (размер зависит от уровня прожиточного минимума в регионе проживания семьи).