В клинике Мешалкина в Новосибирске ввели реабилитацию пациентов спектаклями и выступлениями

Фото из сообщества «НМИЦ имени Мешалкина» ВКонтакте

В новосибирском центре имени Мешалкина начали реабилитировать пациентов после операций на сердце.

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина для реабилитации пациентов после операций на сердце, терапии онкозаболеваний и тяжёлого течения COVID-19 пригласили творческие коллективы Новосибирской области.

Проект комплексного восстановления пациентов начался в сентябре 2022 года: тогда в центре Мешалкина выступили самодеятельные коллективы — ансамбль русской песни «Коробейники» и народный театр «Городок». Кроме того, к программе присоединился «Первый театр».

Как сообщили в пресс-службе НМИЦ имени Мешалкина, творческие встречи и спектакли проходят вечером, после основных медицинских мероприятий. Для реализации проекта Центру Мешалкина понадобилось уникальное обеспечение: в отделении медицинской реабилитации появился полноценный зрительный зал на 350 мест, который оборудован сценической площадкой.

По словам специалистов, просмотр спектакля или концерта оказывает комплексное психотерапевтическое воздействие на коллективное сознание пациентов, которые перенесли травматический опыт во время заболеваний: яркие эмоциональные впечатления позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, повышают иммунитет и способствуют борьбе с хроническим стрессом.

«Наш зрительный зал особый: он полон людей, которые длительное время находились в стрессе, под воздействием тяжелого недуга, часть по-прежнему в тревожно-депрессивном состоянии: не может принять то, что случилось, непрерывно беспокоится о будущем. Наша практика показывает, что театральное действо – это мощный и быстрый способ дать облегчение. В ходе спектакля наши пациенты могут позволить себе спонтанный выплеск тех задавленных эмоций, которые не всегда удается достать даже в работе с психологом», — объяснила заведующая отделом медицинской реабилитации Таисия Валентиновна Кузнецова.