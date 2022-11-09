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общество

В Новосибирске назвали даты зимних каникул в школах

Фото В Новосибирске назвали даты зимних каникул в школах
Фото В Новосибирске назвали даты зимних каникул в школах

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Утверждены сроки проведения зимних каникул в школах Новосибирска.

В Новосибирске согласованы сроки начала зимних каникул для школьников. С заявлением выступил министр образования региона Сергей Федорчук 9 ноября.

Зимние каникулы для учащихся Новосибирской области стартуют в конце декабря. Завершатся они в январе — это стандартное требование законодательства.

В то же время за руководство школ имеет право самостоятельно пересмотреть сроки зимних каникул, из-за чего в некоторых учебных заведениях количество дней отдыха может отличаться.

Дополнительные меры могут быть введены из-за ухудшения текущей эпидемиологической обстановки, однако кардинальных изменений до конца года не ожидается. Школьные новогодние праздники проводиться будут, но со строгим соблюдением всех ограничений, сообщил министр.

Напомним, в Новосибирской области школьники будут учить азбуку Морзе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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