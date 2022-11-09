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В Новосибирске показали фильмы о сибирских тружениках в годы Великой Отечественной войны

Фото В Новосибирске показали фильмы о сибирских тружениках в годы Великой Отечественной войны
Фото В Новосибирске показали фильмы о сибирских тружениках в годы Великой Отечественной войны

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Показ фильмов в КК им. В. В. Маяковского о Новосибирске в годы Великой Отечественной войны был приурочен к проекту «Новосибирск – Город трудовой доблести». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть разделил впечатления от премьеры со зрителями – учащимися городских школ.

«Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для нашей страны, с большим трудом советскому народу удалось завоевать победу – 27 млн наших сограждан погибли. Чтобы победа состоялась, необходимо было не только воевать на фронте, но и работать в тылу. В Новосибирске был такой фронт – трудовой, где ваши сверстники одновременно учились в школе и работали в цеху. Моей маме было 12 лет, когда она приехала в город Кемерово (в те годы Кемеровская область входила в состав Новосибирской области) и поступила в ФЗУ, где ребятам преподавали уроки, а после занятий они шли работать в заводские цеха. Уверен, что в каждой семье есть похожая история», – рассказал Анатолий Локоть. – Трудно представить, как маленький человек, совсем еще ребенок, учится и работает без выходных и праздников. Все это вы увидите сегодня в фильме и сможете примерить эти образы на себя, это ваши сверстники. Они ничем не отличались от вас – они тоже хотели жить, учиться, мечтали о светлом будущем, но война лишила их детства. Нужно знать историю нашей страны и нашего города. Вы должны помнить подвиги тех людей на фронте и в тылу, хранить чувство благодарности в своих сердцах», – отметил мэр.

Согласно Указу Президента России Владимира Путина в 2020 году Новосибирск был награжден званием «Город трудовой доблести». 3 ноября 2022 года на площади им. Калинина прошло открытие, посвященной этому событию, памятной стелы. В годы Великой Отечественной войны жители Новосибирской области трудились на обеспечении фронта. Сюда были перевезены 37 промышленных предприятий из эвакуированных западных регионов страны. Сразу после прибытия предприятия начали выпуск специальной продукции.

Как рассказал автор фильма, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, съемки проводились в театрах оперы и балета, «Красном факеле», в ДК им. Октябрьской революции, кукольном театре, на вокзале «Новосибирск-Главный» и в Доме офицеров.

«Везде мы попытались воспроизвести атмосферу военного времени и показать людей, продолжавших творить и сохранять великую культуру даже во время эвакуации. Мы надеемся, что фильм поможет зрителям понять, как Новосибирск сохранил уникальное культурное достояние страны», – поделился Константин Голодяев.

В фильмах были рассказаны несколько историй о том, как новосибирцы работали у станков на заводах и в полях. Как горожанам удалось сохранить культурное наследие страны, когда в Новосибирск были эвакуированы экспонаты Третьяковской галереи, Петродворца, а также Александрийский театр и др. Люди продолжали жить и трудится, несмотря на все тяготы Великой Отечественной войны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

фильм
Великая Отечественная война
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