В Новосибирске произошёл крупный сбой в работе такси «Яндекс Go» и «Uber»

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Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе сервисов по вызову такси.

В Новосибирске произошёл сбой в работе агрегаторов по вызову такси. Жалобы поступали от жителей города на протяжении всего дня. Приложения сразу нескольких агрегаторов выдавали ошибку.

Горожане жаловались, что не могли вызвать автомобиль, а при входе в приложение появлялось уведомление «неизвестная ошибка». Сбои зарегистрированы в работе «Яндекс Go» и «Uber». Также пассажиры не могли видеть цены на поездку по разным тарифам.

Сами агрегаторы не комментировали технические ошибки в приложениях. Сообщается, что на работу сервисов жаловались также жители других регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, цены на такси в Новосибирске выросли вдвое из-за ограничения движения 3 ноября.