Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске произошёл крупный сбой в работе такси «Яндекс Go» и «Uber»

Фото В Новосибирске произошёл крупный сбой в работе такси «Яндекс Go» и «Uber»
Фото В Новосибирске произошёл крупный сбой в работе такси «Яндекс Go» и «Uber»

Фото: Pixabay.com

Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе сервисов по вызову такси.

В Новосибирске произошёл сбой в работе агрегаторов по вызову такси. Жалобы поступали от жителей города на протяжении всего дня. Приложения сразу нескольких агрегаторов выдавали ошибку.

Горожане жаловались, что не могли вызвать автомобиль, а при входе в приложение появлялось уведомление «неизвестная ошибка». Сбои зарегистрированы в работе «Яндекс Go» и «Uber». Также пассажиры не могли видеть цены на поездку по разным тарифам.

Сами агрегаторы не комментировали технические ошибки в приложениях. Сообщается, что на работу сервисов жаловались также жители других регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, цены на такси в Новосибирске выросли вдвое из-за ограничения движения 3 ноября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

76775
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
47033
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
42789
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20638
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16337
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15606
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15334
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года