В Новосибирской области открылся Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных

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Региональные власти расширяют список направлений и мер поддержки мобилизованных и их семей. Среди новых механизмов – Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Он должен эффективно дополнить уже существующий набор инструментов по оказанию помощи бойцам и их родным.

Создание и направления работы нового Центра, а также результаты работы по поддержке мобилизованных и их семей обсудили на совещании, которое провел губернатор Андрей Травников.

«Важный результат этой работы – люди понимают, что власть их не бросает, на всех уровнях готова решать любые вопросы, которые возникают. Нам важно этот настрой сохранить. Отмечу очень успешный опыт работы консультационных центров в местах дислокации мобилизованных, эффективную работу горячей линии 122», — сказал Андрей Травников.

Новым механизмом помощи станет Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Работать он будет по принципу «одного окна». Сюда могут обращаться родственники военнослужащих за получением психологической поддержки, педагогической помощи, решением любых вопросов, связанных с образовательным процессом или медицинским обеспечением.

Работа будет развернута на базе Областного центра диагностики и консультирования, обращаться за помощью можно по телефону 8-(383)-212-09-99, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Также в Новосибирской области продолжает работать горячая линия 122, операторы которой готовы ответить на любые вопросы, касающиеся поддержки мобилизованных и членов их семей.