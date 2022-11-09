Вот что произойдет с телом, если 3 месяца не есть после шести

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Специалисты выяснили, почему аппетит приходит перед сном и что будет, если отказаться от употребления еды по ночам.

Снизится объем висцерального жира

Самый очевидный плюс: живот станет меньше, опасный для здоровья висцеральный жир уйдет с внутренних органов.

«Чтобы похудеть, достаточно отучить себя от ночных перекусов. «Некоторые мои пациенты следовали интересному правилу: они ужинали до захода солнца», — говорит диетолог Триста Бест.

Конечно, вы можете полноценно поужинать вечером, ведь зачастую мы возвращаемся домой после 20:00. Отлично, если это будет белок + клетчатка: бобовые, яйца, овощи. А вот от сладкого точно нужно отказаться.

Снизится риск появления изжоги

Если же вы уже страдаете от нее, то высока вероятность, что изжога будет мучить вас гораздо реже.

«Когда вы поели и легли спать, то ваш ЖКТ точно не отдыхает: желудок переваривает пищу, отправляя ее в кишечник. Кислоте «в положении лежа» гораздо легче попасть в пищевод — отсюда и приступы изжоги», — поясняет диетолог Бест.

Плюс ко всему ночью мы почти не двигаемся, некоторые лежат на спине — это дополнительные риски.

Уйдет бессонница

Люди, которые едят перед сном, нередко страдают от бессонницы или же просыпаются по ночам. Поздний прием пищи не дает организму отключиться, ЖКТ работает, полного расслабления не наступает.

Поэтому старайтесь ужинать минимум за 3 часа до сна — увидите, что сон станет глубже и спокойнее, советует эксперт.

Психика станет стабильнее

Объедаться на ночь вредно не только для физического здоровья, но и для ментального.

Ученые из Оксфорда выяснили: чем больше человек ест рафинированных углеводов — белого хлеба, макарон, выпечки, тем выше вероятность, что он будет страдать от бессонницы. Особенно если он ужинает мучным и сладким. К тому же может начать скакать сахар в крови, что тоже крайне вредно для здоровья.

Поздние ужины провоцируют бессонницу или же поверхностный сон, из-за чего утром вы чувствуете себя разбитым, уставшим, всё валится из рук, а происходящее постоянно раздражает.

Мышцы любят поздние ужины

Если вы хотите набрать мышечную массу, то поздний белковый ужин, может быть, как нельзя кстати.

«Это касается тех людей, которые любят тренироваться вечером. После физической нагрузки мышцы надо обязательно «покормить». Так они быстрее восстановятся, и вы проснетесь более бодрым», — говорит эксперт по правильному питанию Рэйчел Файн.

Глюкоза в крови скажет вам спасибо

Еще один плюс позднего ужина: он поможет контролировать уровень глюкозы в крови. Особенно это полезно людям с сахарным диабетом первого типа.

«Если у вас есть сахарный диабет или проблемы с уровнем гликогена, то сбалансированный поздний перекус пойдет на пользу — он поможет контролировать уровень сахара в крови», — говорит диетолог Лорен Манакер.

Мнение эксперта

По словам врача-диетолога, специалиста по правильному питанию и снижению веса Ольги Шестаковой, если ночью хочется не просто есть, а тянет к какому-либо определенному продукту, то это уже похоже на психологический голод. Чаще всего организм просит сладость: шоколадку или печеньку.

«Для начала нужно понять, какую проблему с помощью еды человек хочет решить. Допустим, у него может быть высокая тревожность: он нервничал весь день и хочет таким способом успокоиться, чтобы заснуть. Или он постоянно перерабатывает. Третий вариант: днем вы сильно на кого-то разозлились, а эмоции не выплеснули, следовательно, конфетка становится решением проблемы», —поделилась диетолог.

Поэтому первым делом подумайте: хорошо ли вы себя кормили в течение дня? Есть ли у вас физический голод, который скрывается за тягой к шоколадке? Если да, то стоит полноценно поужинать и впредь учитывать этот фактор, подытожила врач.

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