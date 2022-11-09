«Всегда улыбался, душа нарапаспашку»: что известно о погибшем в Костроме военном из Бердска

Фото: Предоставлено Евгением Логиновым

Участник спецоперации на Украине, живший в Новосибирской области, бросился спасать друзей ценой своей жизни.

Стали известны подробности жизни ветерана боевых действий и участника специальной военной операции на Украине Александра Редникова, который погиб в результате пожара в костромском клубе «Полигон». Биографию героя пересказало издание «АиФ-Новосибирск». Историей жизни Александра поделился экс-депутат Госдумы и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов.

«Хотя Саша родом из Читы, но долгое был бойцом Бердской бригады спецназа. Знал я его еще заочно давно, еще во времена Чеченской войны. Саня служил в составе отдельной роты «Ольхон». Тогда у него был позывной «Малой». Он и, правда, невысокого роста, коренастый, не похож на спецназовцев с американских плакатов. Очень светлый и позитивный человек, но при этом жесткий и решительный в бою. Всегда улыбался, душа нарапаспашку», — вспоминает друга Евгений Логинов.

Александр ещё в 2013 году, в ходе обеспечения безопасности при проведения референдума в Крыму, взял себе позывной «Тринадцатый». Друзья и сослуживцы военного вспоминают, что он всегда без раздумий бросался на помощь тем, кто оказался в беде. Во время трагедии в костромском клубе случилась именно такая ситуация — «Тринадцатый» проезжал на такси мимо места, где бушевал пожар, и не смог остаться в стороне.

Однако незадолго до этого Александр получил ранение, из-за которого не мог быстро передвигаться. Выведя из горящего здания нескольких человек, герой пропал из виду. Позже тело военного нашли в обломках.

Родственники приняли решение похоронить Александра Редникова в Бердске, несмотря на то, что его родина — Чита.

«Бердск для него родной город был, после войны собирался вопрос с жильём решать здесь, здесь остались жена, сослуживцы и друзья. Будет кому на могилу приходить. В ближайшие дни боевые товарищи десантники-костромичи доставят тело «Тринадцатого» в город», — добавил Евгений Логинов.

Накануне на совещании в Гвардейском Костромском 331-м ПДП командир полка объявил о своём решении представить гвардии старшего сержанта Редникова за проявленное мужество и героизм к государственной награде посмертно.