Забудьте о каблуках: вот как выглядит самая модная обувь на зиму 2023 года

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Обувь давно перестала быть предметом для передвижения человека. Теперь она завершает образ, делая его цельным и может выступать в роли яркого акцента. Обозревая тренды грядущей зимы 2023, стилисты сошлись во мнении, что современные дизайнеры делают упор на комфорт, а не на внешний эффект. Это значит, что о каблуках можно забыть.
Одной парой зимней обуви современная женщина не обойдётся. Нам подавай сразу несколько теплых пар: для работы, на выход в люди, для поездок за город и тому подобное. Чтобы облегчить нам выбор, дизайнеры умудрились сочетать в каждой паре зимней обуви, независимо от назначения, красоту, удобство и универсальность.
Основные тренды зимы 2022/2023 условно можно классифицировать так:
· объемная платформа;
· футуристические варианты каблуков;
· неизменная тонкая шпилька;
· зауженный или квадратный носок (может быть выделен контрастным цветом);
· «тракторная» подошва;
· блестящие вставки из металла;
· голенище-чулок;
· отсутствие молнии;
· свободная верхняя часть в виде «гармошки»;
· низкие квадратные каблуки;
· гладкая, «монолитная» подошва без рельефа;
· меховая отделка.
Уже не первый год удерживает лидирующие позиции обувь в стиле «челси». Особо трепетно к ней относятся женщины, которым приходится большую часть дня проводить «на ногах». В новом сезоне «челси» представлены яркими цветами:
· салатовый,
· оранжевый,
· комбинированные сочетания в стиле колор-блок.
В нынешнем сезоне зима 2022/2023 практичные и крайне тёплые унты приобрели невероятную гламурность. Традиционны их шьют из натурального меха (автор публикации своё сибирское детство провела в унтах из телячьей кожи). Современные унты представлены и моделями из искусственных материалов.
Не удивляйтесь, если на новой зимней обуви вы увидите неожиданные детали:
· цепочки;
· стразы;
· заклепки;
· нашивки и броши с логотипами;
· шнуровка;
· металлические полоски на носках и каблуках.
По мнению стилистов портала МодДам.ру, всё это будет носиться нынешней зимой 2022/2023 с нескрываемым удовольствием.
Отметим, что при выборе зимней обуви необходимо учитывать и свой возраст. Если девушки грациозно и легко носят высокие сапоги на шпильке даже в гололед, то для женщин за 50 подобные «дефиле» станут настоящим испытанием.
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