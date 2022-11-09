Забудьте о каблуках: вот как выглядит самая модная обувь на зиму 2023 года

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Обувь давно перестала быть предметом для передвижения человека. Теперь она завершает образ, делая его цельным и может выступать в роли яркого акцента. Обозревая тренды грядущей зимы 2023, стилисты сошлись во мнении, что современные дизайнеры делают упор на комфорт, а не на внешний эффект. Это значит, что о каблуках можно забыть.

Одной пары мало

Одной парой зимней обуви современная женщина не обойдётся. Нам подавай сразу несколько теплых пар: для работы, на выход в люди, для поездок за город и тому подобное. Чтобы облегчить нам выбор, дизайнеры умудрились сочетать в каждой паре зимней обуви, независимо от назначения, красоту, удобство и универсальность.

Шпаргалка по трендам

Основные тренды зимы 2022/2023 условно можно классифицировать так:

· объемная платформа;

· футуристические варианты каблуков;

· неизменная тонкая шпилька;

· зауженный или квадратный носок (может быть выделен контрастным цветом);

· «тракторная» подошва;

· блестящие вставки из металла;

· голенище-чулок;

· отсутствие молнии;

· свободная верхняя часть в виде «гармошки»;

· низкие квадратные каблуки;

· гладкая, «монолитная» подошва без рельефа;

· меховая отделка.

ЧЕЛСИ

Уже не первый год удерживает лидирующие позиции обувь в стиле «челси». Особо трепетно к ней относятся женщины, которым приходится большую часть дня проводить «на ногах». В новом сезоне «челси» представлены яркими цветами:

· салатовый,

· оранжевый,

· комбинированные сочетания в стиле колор-блок.

УНТЫ

В нынешнем сезоне зима 2022/2023 практичные и крайне тёплые унты приобрели невероятную гламурность. Традиционны их шьют из натурального меха (автор публикации своё сибирское детство провела в унтах из телячьей кожи). Современные унты представлены и моделями из искусственных материалов.

Трендовые детали декора

Не удивляйтесь, если на новой зимней обуви вы увидите неожиданные детали:

· цепочки;

· стразы;

· заклепки;

· нашивки и броши с логотипами;

· шнуровка;

· металлические полоски на носках и каблуках.

По мнению стилистов портала МодДам.ру, всё это будет носиться нынешней зимой 2022/2023 с нескрываемым удовольствием.

Отметим, что при выборе зимней обуви необходимо учитывать и свой возраст. Если девушки грациозно и легко носят высокие сапоги на шпильке даже в гололед, то для женщин за 50 подобные «дефиле» станут настоящим испытанием.