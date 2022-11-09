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Замглавы Кировского района Новосибирска подозревают в коррупции

Фото Замглавы Кировского района Новосибирска подозревают в коррупции
Фото Замглавы Кировского района Новосибирска подозревают в коррупции

Фото: pixabay.com

Следственный комитет России по Новосибирской области проверяет одного из заместителей главы администрации Кировского района на причастность к коррупции.

Следственный комитет подозревает одного из заместителей главы администрации Кировского района Новосибирска в получении взятки. В отношении функционера возбуждено уголовное дело. За чиновником наблюдали последние несколько месяцев, однако дело завели лишь недавно.

По информации Telegram-канала «Горводоканал», чиновник занимает пост замглавы по экономике и доходам. Полученную им взятку называют «не крупной».

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-главе Новосибирского областного суда грозит 4 года условно за превышение должностных полномочий и разглашение гостайны.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

взятки
коррупция
взятка
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Кировский район
СК РФ
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