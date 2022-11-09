Железную кровать-клетку для БДСМ продают за 15 тысяч в Новосибирске

Фото из публикации на «Авито»

Жительница Новосибирска продаёт кровать «в стиле БДСМ» за 15 тысяч рублей.

В Новосибирске на продажу выставили кровать-клетку: как следует из описания товара на Авито, железная решётка располагается с трёх сторон, одна из которых одновременно является и дверью. Продавец отмечает, что кровать «в стиле БДСМ» можно «подсветить» красным цветом (дополнительные устройства для этого понадобится докупить самостоятельно).

По информации из объявления, кровать-клетка уже использовали, но если заменить обивку, она «будет в идеальном состоянии». Потенциальному покупателю предлагается забрать специфичную мебель самовывозом с Западного жилмассива. Оценили «тематический» предмет в 15 тысяч рублей.

Объявление о продаже кровати-клетки разместили 22 октября, на 9 ноября оно остаётся актуальным.