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Железную кровать-клетку для БДСМ продают за 15 тысяч в Новосибирске

Фото Железную кровать-клетку для БДСМ продают за 15 тысяч в Новосибирске
Фото Железную кровать-клетку для БДСМ продают за 15 тысяч в Новосибирске

Фото из публикации на «Авито»

Жительница Новосибирска продаёт кровать «в стиле БДСМ» за 15 тысяч рублей.

В Новосибирске на продажу выставили кровать-клетку: как следует из описания товара на Авито, железная решётка располагается с трёх сторон, одна из которых одновременно является и дверью. Продавец отмечает, что кровать «в стиле БДСМ» можно «подсветить» красным цветом (дополнительные устройства для этого понадобится докупить самостоятельно).

Фото Железную кровать-клетку для БДСМ продают за 15 тысяч в Новосибирске 2

По информации из объявления, кровать-клетка уже использовали, но если заменить обивку, она «будет в идеальном состоянии». Потенциальному покупателю предлагается забрать специфичную мебель самовывозом с Западного жилмассива. Оценили «тематический» предмет в 15 тысяч рублей.

Фото Железную кровать-клетку для БДСМ продают за 15 тысяч в Новосибирске 3

Объявление о продаже кровати-клетки разместили 22 октября, на 9 ноября оно остаётся актуальным.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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