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общество

Житель Ленобласти отправил именным дивизионам фуру с колёсами

Фото Житель Ленобласти отправил именным дивизионам фуру с колёсами
Фото Житель Ленобласти отправил именным дивизионам фуру с колёсами

Фото из публикации в Telegram-канале Александра Дрозденко

Мужчина из Ленинградской области направил в ремонтный батальон региона 47 запчасти для БТР.

В Ленобласти один из жителей собственными силами собрал фуру с запасными колёсами для БТР: мужчина отправил её в именной дивизион 47 региона. Как пишет издание Online47.ru, об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram, отметив, что «его гордость ленинградцами подтверждается такими примерами».

Известно, что запчасти уже прибыли в пункт назначения. Бойцы дивизионов поблагодарили мужчину, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в делах.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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