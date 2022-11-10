145 школ в Новосибирской области получат интерактивные панели по нацпроекту «Образование»

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До конца 2022 года школы региона, включая сельские, получат 435 интерактивных панелей, значительно расширяющих возможности образовательного процесса. Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» под контролем региональных властей.

Школы не просто оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Также проводится повышение квалификации сотрудников для работы с современными технологиями.

«На оснащение школ региона интерактивными панелями направлено порядка 150 млн рублей, – рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. – В 145 образовательных организаций будет поставлено 435 интерактивных панелей с сенсорными дисплеями – это дает новые возможности для образовательного процесса по работе с информацией и наглядными материалами, подготовкой презентаций. Важно, что высокотехнологичным оборудованием, с которым удобно работать как педагогам, так и школьникам, оснащаются как городские, так и сельские школы», – отметил министр.