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145 школ в Новосибирской области получат интерактивные панели по нацпроекту «Образование»

Фото 145 школ в Новосибирской области получат интерактивные панели по нацпроекту «Образование»
Фото 145 школ в Новосибирской области получат интерактивные панели по нацпроекту «Образование»

Фото freepik.com

До конца 2022 года школы региона, включая сельские, получат 435 интерактивных панелей, значительно расширяющих возможности образовательного процесса. Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием в регионе ведется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» под контролем региональных властей.

Школы не просто оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Также проводится повышение квалификации сотрудников для работы с современными технологиями.

«На оснащение школ региона интерактивными панелями направлено порядка 150 млн рублей, – рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. – В 145 образовательных организаций будет поставлено 435 интерактивных панелей с сенсорными дисплеями – это дает новые возможности для образовательного процесса по работе с информацией и наглядными материалами, подготовкой презентаций. Важно, что высокотехнологичным оборудованием, с которым удобно работать как педагогам, так и школьникам, оснащаются как городские, так и сельские школы», – отметил министр.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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