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50 первых срочников уехали из Новосибирской области на поезде

Фото 50 первых срочников уехали из Новосибирской области на поезде
Фото 50 первых срочников уехали из Новосибирской области на поезде

Фото: Минобороны РФ

Первые 50 срочников, мобилизованных в рамках осеннего призыва, уехали в войска на поезде из Новосибирской области.

В четверг, 10 ноября, 50 первых срочников, мобилизованных в рамках осеннего призыва, уехали в военные части на поезде, сообщает vn.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По информации пресс-службы ЦВО, все призывники обеспечены вещевым имуществом – комплектами летней и зимней одежды, персональными электронными и банковскими картами. Кроме того, все новобранцы прошли обязательную медицинскую комиссию и сдали тест на COVID-19.

Призывники будут служить в воинских частях и соединениях Южного и Центрального военных округов, и в частях Военно-космических сил России, куда и доберутся на поезде.

В общей сложности, в рамках осеннего призыва этого года из НСО на срочную службу планируют направить 2000 молодых призывников. Из них 15 человек отправятся для прохождения службы в Президентский полк.

Напомним, в этом году призывная кампания стартовала в Новосибирской области на месяц позже – 1 ноября, из-за проведения частичной мобилизации в сентябре и октябре.

Напомним, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов на пресс- заявил, что призывники из региона не поедут в зону проведения СВО, а также области, где введено военное положение.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
армия
военные
осенний призыв
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