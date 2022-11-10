Апокалипсис шести двоек: рассекречено страшное предсказание на 22 декабря 2022 года

Freepik, authors: Dzhulbee, Ildar Abulkhanov, Vitaliia Hryshchenko

Практические через месяц наступит дата, к которой многие относятся с осторожностью и страхом. Именно о ней Ванга говорила как о самой страшной для всего человечества.

Совсем скоро весь мир приблизится ко дню «шести двоек» — 22 декабря 2022 года. Опасной и пророческой эту дату называют даже нумерологи. Согласно предсказанию слепой провидицы Ванги, эта дата станет роковой и изменит жизнь всего мира. К тому же, она говорила, что весь текущий года станет испытанием для человечества.

Ванга заявляла, что 22.12.2022 мир разделится на «до» и «после». Спасти людей может лишь переосмысление своей жизни и ценностей, которые они несут в этот мир. Если не одуматься, произойдет катастрофа — Солнце скроется от глаз человеческих на полгода.

Однако это не конец. После грядет еще болезнь, которая не пощадит никого. Причиной станет глобальное потепление, оно спровоцирует таяние ледников в Сибири, которые высвободят ужасную хворь. Болезнь будет опасна для всех и не станет смотреть на возраст.

Еще одно предсказание ясновидящей из Болгарии гласит, что планету ждут новые открытия, и это сделает большой скачок вперед. Она описала пророчество как открытие «более мощного источника энергии, чем Солнце».

Кроме того, провидица предсказывала, что человечество сможет открыть для себя новый потенциал Луны. А потом «весь мир будет в ужасе от того, что они видят, люди подумают, насколько они глупы, подумают, что этого раньше никто не видел».

Также в текущем году многие люди станут беднее на фоне глобального кризиса, считала Ванга. Нужно будет только набраться терпения и подождать, потому что улучшить финансовое положение сейчас уже не удастся.

В «год шести двоек» отношения между Россией и США будут деконструированы. Возможно, они будут полностью прерваны на некоторое время. Но Россия сможет наладить сотрудничество с Китаем.

В день «шести двоек» нумерологи и астрологи рекомендует отказаться от шумных посиделок и гуляний. Лучше провести этот день дома в кругу близких людей. Кроме того, нельзя жадничать и брать взаймы, но до 22 декабря вернуть все свои старые долги.

То же самое касается и личной жизни. Если отношения не приносят радости, лучше оставить их в прошлом. А те люди, которые решат в эту дату объясниться в любви могут обрести счастливую семью.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мрачное пророчество Матроны Московской на 2023 год повергло в ужас. Напомним, что в сети появилось зловещее предсказание Нострадамуса, а также обнародовано архивное предсказание Мессинга.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.