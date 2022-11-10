Автобус с первоклассниками вылетел в кювет после ДТП в Красноярском крае

Фото предоставлено ГИБДД по Красноярскому краю

На дороге посёлка Курагинского района слетел в кювет школьный автобус с 12 детьми: причиной мог стать гололёд.

10 ноября стало известно о ДТП на дороге в посёлке Кошурниково Курагинского района: там школьный автобус с 12 первоклассниками оказался в кювете. Это произошло после столкновения ПАЗа с автомобилем марки Kia. Сообщается, что в городской школе Артёмовска — города в Курагинском районе — сейчас идёт ремонт, поэтому детей везли на занятия в соседний посёлок.

Известно, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. Причиной ДТП на трассе в Кошурниково мог стать гололёд. Это подтвердил и глава администрации Курагинского района Владимир Дутченко.

«Ездил на карьер в этом же направлении, видел, что там сейчас много сотрудников ГИБДД. Дорожную службу на уши поставили. Дожди были, все подморозилось, снежок немного выпал, поэтому невидно. Сейчас температура около нуля, потом плюсовая будет, опять всё растает. Будут подсыпать, другого варианта нет, везде не успеют подсыпать, а здесь надо», — сказал он в беседе с изданием «Проспект Мира».