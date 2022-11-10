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Частичная мобилизация стала катализатором для рынка новостроек

Фото Частичная мобилизация стала катализатором для рынка новостроек
Фото Частичная мобилизация стала катализатором для рынка новостроек

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, как частичная мобилизация граждан России для участия в СВО изменила ситуацию на рынке новостроек Новосибирска.

Указ президента о частичной мобилизации увеличил предложение и уменьшил спрос. В ситуации перехода рынка новостроек Новосибирска в формат рынка покупателя указ сработал катализатором ускорения этого процесса.

Частичная мобилизация всего 0,3% от численности населения России, по данным застройщиков Новосибирска поставила на паузу от 10 до 20% сделок.

Специалист отмечает, что основной проблемой стало несоответствие указа о частичной мобилизации и законодательства страны о финансовых гарантиях людям, принимающим участие в СВО. Кроме того, при суммарной мобилизации 300 тысяч человек число мужчин, попадающих под указ президента, в разы превышает эту цифру.

Увеличилось давление на рынок новостроек и со стороны вторичного рынка за счёт появления большого числа новых предложений со скидками до 20%.

«После объявления о финансовых выплатах и субсидиях участникам СВО и их семьям, а также массовой скупки спекулянтами квартир на вторичном рынке, выставленных со скидкой 20%, рынок успокоился. Но за это время застройщики объявили акции и скидки по ряду квартир, а возвращение к прежним ценам, это процесс не одного дня», — поясняет Николаев.

На сегодня объём сделок на не переоцененные новостройки формата эконом класса вернулся на прежний уровень, и большая часть сделок, висевших на паузе, закрыта. В форматах квартир бизнес и выше продолжается торговля, покупатели ждут от застройщиков более выгодных предложений.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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