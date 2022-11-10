Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей

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Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года рассмотрен в ходе внеочередного заседания Правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

Параметры исполнения областного бюджета озвучил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, за 9 месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило почти 190 миллиардов рублей – 147 из них собственные доходы с динамикой 129,7%, что выше плановых показателей на 9,7 %. Основными отраслями, обеспечивающими наибольший прирост доходов, стали добыча полезных ископаемых, торговля, транспортировка и хранение, электроэнергетика.

Параметры, сложившиеся по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года: доходы – 190,0 млрд рублей, расходы – 174,5 млрд рублей. Превышение доходов над расходами составило 15,5 млрд рублей.

«Темпы, конечно, впечатляющие, если в прошлом году можно было списать на восстановление после пандемийного 2020 года, то этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия Правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы. Поэтому результаты впечатляющие. Главная же задача – осваивать те объемы работ, особенно строительных, которых мы сегодня достигли. Необходимо завершить этот год по расходам достойно, без серьезных переносов на 2023», – подчеркнул Андрей Травников.