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экономика

Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей

Фото Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей
Фото Доходы бюджета Новосибирской области превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей

Фото nso.ru

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года рассмотрен в ходе внеочередного заседания Правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

Параметры исполнения областного бюджета озвучил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, за 9 месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило почти 190 миллиардов рублей – 147 из них собственные доходы с динамикой 129,7%, что выше плановых показателей на 9,7 %. Основными отраслями, обеспечивающими наибольший прирост доходов, стали добыча полезных ископаемых, торговля, транспортировка и хранение, электроэнергетика.

Параметры, сложившиеся по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года: доходы – 190,0 млрд рублей, расходы – 174,5 млрд рублей. Превышение доходов над расходами составило 15,5 млрд рублей.

«Темпы, конечно, впечатляющие, если в прошлом году можно было списать на восстановление после пандемийного 2020 года, то этот год – очевидное подтверждение результатов нашей работы. Кто-то может сказать, что экономика в Новосибирской области сама собой развивается, но на самом деле она развивается за счет взаимодействия Правительства с подведомственными отраслями и донастройки всех мер поддержки, а также всех вложений в развитие региона, которые мы делали в последние годы. Поэтому результаты впечатляющие. Главная же задача – осваивать те объемы работ, особенно строительных, которых мы сегодня достигли. Необходимо завершить этот год по расходам достойно, без серьезных переносов на 2023», – подчеркнул Андрей Травников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

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Правительство Новосибирской области
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