Дождались! Путин потребовал ввести новое единое пособие семьям с детьми с 2023 года

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Президент России Владимир Путин заверил, что в новом году семьи с детьми получат новое солидное пособие, средний размер которого составит 13 900 рублей.

С 1 января 2023 года в России будет выплачиваться единое пособие для семей с детьми. Об этом заявил глава страны Владимир Путин.

«С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми: от рождения до 17 лет. И прошу отладить здесь все организационные вопросы, механизмы начисления и выплаты пособия», — сказал Путин.

Президент уточнил, что оформление и получение единого пособия должны быть «максимально понятными, простыми, удобными для граждан. Информация должна быть у граждан полноценная, чтобы люди знали, что и как нужно делать. И, конечно, оно должно послужить реальной поддержке для семей», — указал он.

В свою очередь, глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что размер единого пособия для семей с детьми может достигать в среднем 13 900 рублей.

«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — сказал Котяков.

Министр также отметил, что финансовое обеспечение этой выплаты будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов России. Новое единое пособие охватит российские семьи, воспитывающие более 10 млн детей, добавил он.

Вице-премьер России Татьяна Голикова добавила, что ежегодно на единое пособие будет расходоваться почти 1,7 трлн рублей: «В целом на вот это вот единое пособие с 2023 года будет тратиться 1,691 трлн рублей, из которых 1,43 трлн рублей — это федеральный бюджет», — рассказала она.

По ее словам, теперь можно смело утверждать, что «в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен, и которые составляли цифру в некоторых регионах страны 100-150 рублей. По сути, мы завершаем эту работу и очень надеемся, что она сыграет свою роль в выполнении национальной цели по снижению бедности в Российской Федерации», — пояснила вице-премьер.

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