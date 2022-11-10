Это что, шутка?! Пенсионерам озвучили размер прибавки с 1 января 2023 года

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Грядущее повышение страховых пособий по возрасту для неработающих пенсионеров уже вызвало споры в обществе. Кому-то прибавка в размере тысячи рублей кажется неуместной шуткой, а кто-то считает эту цифру значительной помощью.

Смелое заявление министра

По заверениям экспертов пенсионного фонда России, прибавка к пенсии в 1 000 рублей обгонит рост инфляции: «Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции», заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Откуда рост процентов?

Как ранее заявлялось, с 1 января 2023 года размер российских пенсий увеличится на 4,8 процента. Общее увеличение за год составит уже 15%. Прогнозный уровень инфляции же в 2022 года составил 12,4%. Другими словами, рост пенсий оказался выше, чем увеличение цен на товары в стране на 2,6 %.

Государство тратит триллионы

На страховые пенсии в будущем году будет потрачено порядка 9 триллионов рублей. На государственные и социальные пенсионные начисления планируется потратить еще 777 миллиардов рублей.