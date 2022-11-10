Группу наркодилеров из 10 человек будут судить в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: фото СУ СКР по Новосибирской области

В Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело одной из крупнейших групп наркодилеров Новосибирска, которая вербовала подростков, – в ходе следствия было проведено 70 экспертиз и собрано 40 томов.

Свою незаконную деятельность группировка начала в ноябре 2021 года. Тогда в костяк банды входило шесть человек, при этом двое из них были несовершеннолетними. Работа наркокурьеров, которые делали закладки в Кировском районе, оперативники прервали в феврале 2022-го. Как выяснилось в ходе следствия, к преступной деятельности группа готовилась заранее.

«В период с сентября по ноябрь 2021 года, группа лиц по предварительному сговору, в состав которой также входили несовершеннолетние, совершили серию автомобильных краж на территории Кировского района города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

- Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность несовершеннолетних к иным фактам хищения имущества потерпевших на территории города Новосибирска, в том числе к грабежу и разбойному нападению».

Чтобы передать в суд это дело, состоящее из 22 эпизодов, следователи провели порядка 70 экспертиз и допросили 50 свидетелей. В итоге в Кировский районный суд ушло 40 томов уголовного дела.

«Из 10 обвиняемых на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними. Фигурантам предъявлены обвинения в совершении 22 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а», «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по фактам хищения имущества потерпевших, угона транспортного средства, грабежа и разбоя, а также в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах организованной группой», — заключили в Следственном комитете России по Новосибирской области.

Также напомним, что в начале октября сотрудники полиции задержали трёх жителей Первомайского района, которые создали нарколабораторию на своём приусадебном участке.