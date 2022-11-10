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Губернатор НСО Травников поручил передать землю на улице Большой застройщику

Фото Губернатор НСО Травников поручил передать землю на улице Большой застройщику
Фото Губернатор НСО Травников поручил передать землю на улице Большой застройщику

Фото: pixabay.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение передать участок земли на улице Большой застройщику.

В четверг, 10 ноября, губернатор НСО Андрей Травников поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю передать участок земли площадью 36,57 тысяч квадратных метров компании ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест», сообщает РБК.

На участке, расположенном за домами 582/2, 582а, 594 и 596 на улице Большой, где находятся кафе, торговые центры и автомойка напротив микрорайона «Дивногорский». Кадастровая стоимость участка оценивается в 115,61 млн рублей.

Согласно распоряжению губернатора, землю планируется передать застройщику в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству группы многоквартирных домов, который должен быть реализован с IV квартал 2023 года по IV квартал 2032 года.

«Союз-Инвест» входит в группу компаний «Союз» из Барнаула. На сайте Группы указано, что она строит жилье в Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Ранее Сиб.фм сообщал о запланированном строительстве жилого комплекса на месте сгоревших бараков у Телецентра. Кроме того, появлялась информация о начале продаж в комплексе премиум-класса «Маяковский».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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губернатор
Травников Андрей
Локоть Анатолий
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