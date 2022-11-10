Губернатор НСО Травников поручил передать землю на улице Большой застройщику

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение передать участок земли на улице Большой застройщику.

В четверг, 10 ноября, губернатор НСО Андрей Травников поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю передать участок земли площадью 36,57 тысяч квадратных метров компании ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест», сообщает РБК.

На участке, расположенном за домами 582/2, 582а, 594 и 596 на улице Большой, где находятся кафе, торговые центры и автомойка напротив микрорайона «Дивногорский». Кадастровая стоимость участка оценивается в 115,61 млн рублей.

Согласно распоряжению губернатора, землю планируется передать застройщику в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству группы многоквартирных домов, который должен быть реализован с IV квартал 2023 года по IV квартал 2032 года.

«Союз-Инвест» входит в группу компаний «Союз» из Барнаула. На сайте Группы указано, что она строит жилье в Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Иркутске.

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