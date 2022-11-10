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Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать

Фото Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать
Фото Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать

Фото: ГК «Расцветай»

Когда решающий фактор при выборе квартиры — время, и нужно въехать как можно скорее, стоит рассмотреть жилье в сданных новостройках. Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» — «Расцветай на Обской».

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе? Многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры. «Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

  1. Удобная транспортная доступность. 7 минут на машине до метро «Речной вокзал». Можно дойти пешком за 15–20 минут.
  2. Остановки общественного транспорта.
  3. Михайловская набережная.
  4. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

Фото Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать 2В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где детям будет комфортно и безопасно

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

В Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» располагают площадью 72,7 кв.м и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Фото Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать 3Современное зонирование придомовой территории «Расцветай на Обской» предполагает наличие уединенных уголков, где можно поработать

Весомое преимущество «Расцветай на Обской» — качество строительства. Качественная инженерия, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.

При приобретении жилья в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров: «Господдержка — 2020» и «Семейная ипотека».

Фото Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать 4

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Банки-партнеры: АО Банк ДОМ.РФ ; Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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