Какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать

Фото: ГК «Расцветай»

Когда решающий фактор при выборе квартиры — время, и нужно въехать как можно скорее, стоит рассмотреть жилье в сданных новостройках. Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» — «Расцветай на Обской».

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе? Многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры. «Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

Удобная транспортная доступность. 7 минут на машине до метро «Речной вокзал». Можно дойти пешком за 15–20 минут. Остановки общественного транспорта. Михайловская набережная. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска Большевистскую или улицу-дублер Обскую создает дополнительное удобство для автомобилистов.

С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть детские сады, поликлиника, школа.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где детям будет комфортно и безопасно

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня, и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

В Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» располагают площадью 72,7 кв.м и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Современное зонирование придомовой территории «Расцветай на Обской» предполагает наличие уединенных уголков, где можно поработать

Весомое преимущество «Расцветай на Обской» — качество строительства. Качественная инженерия, входные двери, которые не нужно менять, в целом квартиры готовы к косметическому ремонту.

При приобретении жилья в «Расцветай на Обской» можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров: «Господдержка — 2020» и «Семейная ипотека».

Банки-партнеры: АО Банк ДОМ.РФ ; Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.