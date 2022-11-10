Картина 14-летней школьницы попала в Третьяковскую галерею

Фото Софии Срыбной

Работу «Ложные нарциссы» 14-летней ученицы разместили в экспозиции Третьяковской галереи: увидеть её можно будет до 15 ноября.

Ученица школы №124 в Самаре Софья Срыбная стала одной из 16 участников мультимедийной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Софья победила в конкурсе Всероссийского благотворительного проекта «Поколение М», организованного музеем национального искусства России «Третьяковская галерея-online».

В 2022 году темой цифровой выставки стала ботаническая иллюстрация. 14-летняя художница изобразила ложные нарциссы, так и назвав работу. При этом победа в конкурсе стала для девочки неожиданностью: результаты городского этапа конкурса были известны ещё в апреле, и Софьи среди финалистов не значилось — она была призёром, поэтому и не предполагала, что её работа тоже прошла во всероссийский этап.

Софья рассказала изданию sova.info, что планирует поступить на архитектора-дизайнера, а участие и победа в конкурсе для неё важный шаг на пути становления себя как профессионального художника.

Увидеть «Ложные нарциссы» можно до 15 ноября в Третьяковской галерее на Крымской набережной.