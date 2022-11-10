Когда закончится СВО: Вольф Мессинг оставил пророчество об окончании спецоперации

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Известный экстрасенс Вольф Мессинг при своей жизни пророчил конфликт между соседними государствами. В своем предсказании он рассказал, чем закончится СВО на Украине.

По словам Мессинга, напряжение между Западом и Россией в начале 21 века скажутся на всех славянских государствах. Также он был уверен, что их конфликт завязался давно, но самые драматические события должны произойти в 2022 году.

«Все их естество вырвется наружу, они не будут скрывать ненависти ко всему русскому – от простых русских людей до русской культуры», – утверждал ясновидящий.

В 2022 году россияне смогли убедиться, что по меньшей мере в первой части своего предсказания Мессинг оказался прав. Непредставимая до этого русофобия стремительно захватила все западные страны, заставляя европейцев и украинцев уничтожать все, что хоть как-то связано с Россией и СССР.

Это же дает надежду, что Мессинг верно предсказал и развязку конфликта на Украине. Первый советский экстрасенс предвидел, что ситуация будет накалена до предела, а США сыграют в этом не последнюю роль. Все это вместе приведет к серьезным геополитическим потрясениям и еще большему усилению напряженности обстановки в мире.

Однако провидец был настроен оптимистично. Он говорил, что международный конфликт вокруг Украины закончится, не перейдя в глобальную войну. Россия отстоит свои интересы и сможет выйти из конфликта обновленной страной.

Ранее Сиб.фм писал о том, что россияне в шоке от архивного пророчества. Напомним, что слепая ясновидящая предвидела приход Красного Дракона, а также пришествие Христа.

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