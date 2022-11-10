Куда летит «Авиатор»: разбираемся в опросе новосибирцев

Фото: Брусника

На днях Брусника провела опрос покупателей квартир в квартале «Авиатор», пытаясь разобраться, почему они приняли решение приобрести жилье в этом проекте. Самый популярный ответ — местоположение. Далее идет цена и хорошие условия по ипотеке, что в принципе можно отнести к одному фактору. Замыкают тройку планировки.

«Авиатор» — это проект гармоничного развития территории на пересечении улицы Аэропорт и Мочищенского шоссе. Локация действительно достойная: рядом остановки «Байкальская», «Жуковского» и «Городской аэропорт», в семи минутах ходьбы — сквер им. Чаплыгина, в десяти — Красный проспект. До станции метро «Заельцовская» и площади «Калинина» — около 10 минут на автомобиле. Из инфраструктуры — школы, детские сады, магазины, спортивный стадион.

Квартал состоит из восьми домов. Вдоль улицы Аэропорт расположено 6-18-этажное здание, защищающее пространство от шума проезжей части. В центре — четыре 7-9-этажные урбан-виллы, которые по-прежнему остаются свежим форматом городской жизни. Для них характерны увеличенная площадь квартир, повышенная приватность и малое соседство (30 — 40 квартир). Здесь все знают друг друга.

Ансамбль завершают два полузакрытых блока высотой 8-16 этажей с фасадами фисташкового цвета, подземной парковкой, на крыше которой располагается камерный двор.

Больше воздуха и света

В «Авиаторе» воплотились подходы Брусники к формированию современной городской застройки. Главный из них — разнообразие. Квартал составляют дома трех разных типов. Высотность секций подобрана таким образом, чтобы вся застройка оставалась сомасштабной человеку. Переменная этажность позволяет добиться и еще двух эффектов. Во-первых, благодаря ей во дворы проникает больше света, а во-вторых, большое число квартир получает красивый вид.

Анна Х.:«Нравится, что есть теплый подземный паркинг. Нравится, что это отдельный комплекс, увеличенные размеры окон».

В планировках — тоже разнообразие. В доме их может быть до ста — практически под любые жизненные сценарии. На первых этажах архитекторы Брусники проектируют особенные квартиры с террасами и окнами в пол, на последних — двухуровневые пентхаусы с панорамным остеклением и выходом на крышу. Их отличительная черта — отсутствие глухого перекрытия между этажами, благодаря чему в гостиной становится больше воздуха и света.

На остальных этажах располагаются условно «стандартные» планировки. Впрочем, в таких квартирах Брусника проектирует мастер-спальни, два санузла и просторные кухни-гостиные, а еще много летних помещений. Исследования компании показывают, что балконы, лоджии и террасы нужны и в Сибири. В летние месяцы на них «переезжает» кабинет, обеденная зона или спортзал. Зимой здесь зажигаются елки и вырастают снеговики.

Ольга Ш.: «Планировка очень нравится. Нравится, что у нас соседей по минимуму, только по одной стене».

Больше зелени и функций

Дворы «Авиатора», как и все дворы Брусники, закрыты для машин. Их место занимают растения, игровые зоны, места для спокойного отдыха. 70% пространства покрыты зеленью — взрослыми деревьями, кустарниками, травами. Центральные идеи благоустройства — четкое зонирование и биоразнообразие. Ландшафтные архитекторы устанавливают во дворах синичники, «отели» для насекомых, организуют норы для ежей.

Александра Ш. «Я эстет, мне приятно будет приезжать и видеть красоту. Безопасность, закрытый двор без машин».

Детские площадки «Авиатора» состоят из абстрактных конструкций. Цель — вдохновлять ребенка творчество, а не диктовать ему сценарий игры. Все оборудование из натуральных материалов.

Галина К.: «Важно, чтобы было где отдохнуть в старости, мы не молодые. Чтобы было удобно. Чтобы был закрытый двор, это важно, чтобы не было посторонних».

В 2018 году Брусника вместе с компанией AFA провели исследование и установили, что детские площадки должны «закрывать» восемь активностей — движение, общение, игра, эксперимент, сотрудничество и конфликт, отдых, контакт с природой и риск. Исходя из рекомендаций психологов AFA, архитекторы заменили резиновые, имеющие нулевую игровую ценность покрытия на сыпучие.

Лада К.: «Нравится озеленение, однозначно то, что парк рядом. Нравятся планировки, нравится панорамное остекление».

Со стороны улицы Аэропорт в «Авиаторе» организуют променад, зеленую улицу для прогулок и шоппинга. Чтобы поужинать у фонтана или совершить пробежку, не нужно будет покидать квартал.

Анна В.: «Если бы были молодежью, то переехали бы. Мне кажется, что для молодежи хорошо здесь и красиво всё будет».

Витрины кафе и магазинов вечером дадут уютный свет, а большие деревья, которые высадят вдоль променада, сделают место комфортным уже на этапе сдачи проекта.

Виктория Я.: «Мне нравится, что много зелени, благоустройство, закрытый двор без машин, нравится, что у нас терраса».

В центре квартала спроектирована площадь с фонтаном. Это место можно было отдать под парковку, но в Бруснике считают, что общественные пространства в современном городе более ценны.

Андрей Я.: «Выбрали квартиру в Авиаторе, потому что он близко к лесной территории, рядом парки, больше активности появится. Хотелось именно ту инфраструктуру, которая создается здесь».

Понять, как будет выглядеть подъезд, этаж и квартира в квартале «Авиатор», можно, записавшись на экскурсию.

Елена Б.: «Для меня, как для инвестора, важна репутация застройщика, красивый проект развивающийся».

Застройщик ООО Брусника

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