«Магазин одежды» пытался провезти через границу житель Финляндии

Фото предоставлено Северо-Западным таможенным управлением

На границе задержали мужчину из Финляндии, который планировал незаконно ввезти в Россию почти 70 предметов гардероба.

10 ноября стало известно о задержанном на границе жителе Финляндии: в багажнике его машины находились около 70 вещей, которые он планировал продать на территории России. Сотрудники выборгской таможни задержали мужчину на посту МАПП Светогорск.

О том, что предметы гардероба завезены не для личного пользования, житель города Иматра признался добровольно. При это декларирование в письменной форме отсутствовало.

Как пишет издание Online.47, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Также у мужчины изъяли все находившиеся в багажнике предметы гардероба.