Магнитные бури в ноябре 2022: в эти дни гипертоникам лучше не выходить из дома

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Метеопатам следует тщательно подготовиться к последнему месяцу осени. В ноябре предстоит сразу четыре сильные магнитные бури, которые достигнут отметки в 4-5 баллов.

Мощные геомагнитные удары начнут атаковать Землю уже 8 ноября. В течение дня активность будет то повышаться, то ослабевать, в результате чего метеозависимые могут ощущать недомогание, усталость, дискомфорт. С полуночи и до 3 часов ночи (по мск)ожидается самая сильная активность, равная 4 баллам.

Однако, так как геоудар придется на ночное время суток, его влияние будет сглажено, ведь большинство метеопатов будут отдыхать и находиться в состоянии сна. Но о хорошем самочувствии все-таки нужно позаботиться заранее, например, выпить перед сном успокаивающий чай и принять теплый душ.

Следующая магнитная буря состоится в период с вечера 9 ноября по вечер 12 ноября. В это время магнитные бури будут колебаться от 3 до 5 баллов:

9 ноября — вечером ожидается магнитная буря силой в 5 баллов.

10 ноября — в течение дня ожидается магнитная буря силой в 5 баллов.

11 ноября — в течение дня ожидается магнитная буря с колебаниями силы геоударов от 3 до 4 баллов.

12 ноября — в течение дня ожидается магнитная буря с колебаниями силы геоударов от 2 до 3 баллов.

В тяжелые для организма дни эксперты рекомендуют отказаться от вредной и жареной пищи, отдавая предпочтение сбалансированной не слишком жирной еде, овощам и фруктам. От сладкого и мучного, а также сильногазированных напитков и кофе тоже стоит отказаться, так как эти продукты повышают вязкость крови, а кофе может вызвать нервное перевозбуждение, бессонницу и неблагоприятно повлиять на сердечный ритм. Лучше пить больше воды и свежих соков.

Кроме того, врачи советуют в период ударов магнитных бурь внимательно относиться к состоянию своего здоровья, не допускать обострения хронических болезней, если они у вас есть. Важно регулярно принимать назначенные врачом препараты и не подвергать организм состояниям, когда могут обостриться хронические заболевания.

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