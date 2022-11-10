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Мэр Новосибирска Локоть объявил о сдаче станции «Спортивная» в 2022 году

Фото Мэр Новосибирска Локоть объявил о сдаче станции «Спортивная» в 2022 году
Фото Мэр Новосибирска Локоть объявил о сдаче станции «Спортивная» в 2022 году

Фото предоставлено пресс-службой ООО «СпецТрансСтрой»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что работы по строительству станции метро «Спортивная» завершаются и она будет сдана в 2022 году.

В четверг, 10 ноября, во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что работы по строительству станции метрополитена у нового ЛДС «Спортивная» завершаются, а она будет сдана в 2022 году.

«Заканчиваются строительные, монтажные пусконаладочные работы, идет клининг, благоустройство вокруг станции завершено. Нет сомнений, что станция будет закончена в этом году», — заявил Локоть.

Открытие станции переносили несколько раз, в последние из них предполагалось, что она откроется в сентябре или октябре, однако этого не произошло.

Ранее Сиб.фм сообщал об установке платформенных дверей на станции «Спортивная». Кроме того, появлялась информация, что станцию могут сдать уже в декабре.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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