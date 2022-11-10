Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Контрабандист незаконно привёз в Новосибирск более 10 килограммов черной икры

Фото Контрабандист незаконно привёз в Новосибирск более 10 килограммов черной икры
Фото Контрабандист незаконно привёз в Новосибирск более 10 килограммов черной икры

Фото: Freepik.com

В суде Новосибирска рассмотрят дело о незаконном обороте черной икры.

41-летний мужчина летом 2022 года незаконно купил в Хабаровском крае более 10 килограммов чёрной игры и перевёз её в Новосибирск. Он не успел её продать, так как его деятельность раскрыли пограничники ФСБ РФ по региону.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов). Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли икру.

Это не первый случай, когда обвиняемого поймали с поличным. В 2020 году незадачливого контрабандиста дважды судили за аналогичные преступления, но срок по обоим приговорам был условный, а наказание он так и не отбыл.

Теперь его дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска. Обвиняемый признал свою вину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительницу Бердска осудили за контрабанду из Казахстана средств для похудения.

Также в начале октября 2022 года 32-летнего жителя Новосибирской области осудили за контрабанду тестостерона.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77903
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43219
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16535
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15799
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15655
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14697
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13512
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022