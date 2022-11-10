Контрабандист незаконно привёз в Новосибирск более 10 килограммов черной икры

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В суде Новосибирска рассмотрят дело о незаконном обороте черной икры.
41-летний мужчина летом 2022 года незаконно купил в Хабаровском крае более 10 килограммов чёрной игры и перевёз её в Новосибирск. Он не успел её продать, так как его деятельность раскрыли пограничники ФСБ РФ по региону.
Мужчине вменяют ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов). Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли икру.
Это не первый случай, когда обвиняемого поймали с поличным. В 2020 году незадачливого контрабандиста дважды судили за аналогичные преступления, но срок по обоим приговорам был условный, а наказание он так и не отбыл.
Теперь его дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска. Обвиняемый признал свою вину.
Ранее Сиб.фм сообщал, что жительницу Бердска осудили за контрабанду из Казахстана средств для похудения.
Также в начале октября 2022 года 32-летнего жителя Новосибирской области осудили за контрабанду тестостерона.
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