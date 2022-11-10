Открытие Всероссийского фестиваля NAUKA 0+в Новосибирской области состоится 11 ноября

Фото: фестиваль NAUKA 0+

Церемония открытия Фестиваля и выставки научных достижений пройдёт в Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в 11.00 с участием заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой и Председателем СО РАН Валентином Пармоном.

Одним из важнейших мероприятий Фестиваля станет выставка научных достижений, открытая к посещению для всех пришедших. Гости ГПНТБ СО РАН смогут познакомиться с экспозиций научных и образовательных организаций, библиотек, ведущих инновационных компаний и институтов развития, демонстрирующие основные результаты в сфере науки и инновационной политики на территории региона за последние годы. Работа выставки продлится 2 дня – 11 и 12 ноября с 10.00 до 17.00.

Всего в этот день в рамках Фестиваля пройдёт 26 мероприятий, из которых 16 на площадке ГПНТБ СО РАН. Часть мероприятий проходят по опыту прошлого года в гибридном формате, посетить их можно из любого уголка планеты.

Для аудитории 16+ в 14.00 пройдёт лекция о финансах, специалисты расскажут, как к деньгам и богатству относились видные государственные деятели дореволюционной России, такие как Александр Суворов и Екатерина II Великая.

Трижды за этот день вместе с экскурсоводами участники всех возрастов смогут посетить значимые локации самой большой библиотеки за Уралом и прикоснутся к её вековой истории. Открыт для посетителей будет и Музей книги, они пройдут по всем этажам (даже невидимым) и узнают, сколько книг хранит библиотека и откуда они появляются.

В течение дня участников Фестиваля ждут несколько квизов (от Ростелекома и НГУЭУ), лекции о координационных полимерах, о климате и экологии, о создании тест-систем для диагностики болезни Бехтерева, о физике 4-го измерения и о вредителях для растений. Гости смогут посетить марафон научного кино и открытые съёмки видеопрограммы «КПД идеи», где зрителем может стать каждый, а спикерами выступят ведущие фигуры отечественной науки и сразу две фотовыставки, авторами экспонатов которых являются учёные.

Ключевые темы Фестиваля науки NAUKA 0+ – 2022 года – «Старт Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации» и «Международный год фундаментальных наук». Региональный акцент фестиваля связан юбилейными датами – 85-летием Новосибирской области и 65-летием Сибирского отделения Российской академии наук.

В прошлом году в открытии принимал участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, по его словам Фестиваль NAUKA 0+ дает отличные возможности, чтобы познакомить молодежь с современной наукой, показать ей, что исследовательская деятельность – это огромный неизведанный мир и увлекательная работа в этом мире.

Место проведения: ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15.

Время проведения: 11 ноября 2022 г., 11.00.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Организаторы фестиваля – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук.

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