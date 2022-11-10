Под Новосибирском ищут опасных лису, корсака и енотовидную собаку

Фото: pixabay.com
Минприроды Новосибирской области дало приказ об отлове животных, опасных для народного хозяйства.
Министерство природных ресурсов Новосибирской области дало разрешение на отлов диких лисы, корсака и енотовидной собаки, опасных для народного хозяйства.
Лиса, енотовидная собака и корсак заходили в населенный пункт и совершали бандитские налеты на сараи местных жителей.
Животных именно отловят, а не застрелят, так как звери обитают на особо охраняемой природной территории в границах Троицкого сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.
Пойманных животных перевезут на другую территорию и выпустят.
Ранее Сиб.фм сообщал, о девочке из села Лозовское Баганского района, которую укусила бешеная лисица, после чего в селе был введен карантин.
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